Вашингтон, 13 апреля, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Журналисты по всему миру рискуют, освещая события в зоне боевых действий. Так прокомментировал обстрел ВСУ съёмочной группы телеканала «Вести Луганск» официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Он заявил, что ООН не располагает конкретными деталями на этот счёт, хотя сообщения об обстреле видели.

«Могу сказать, что это вновь показывает те риски, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру, пытаясь освещать события. Думаю, журналисты во всем мире изо всех сил стараются выполнять свою работу», — добавил Дюжаррик.

При этом он не стал осуждать действия украинских боевиков.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля журналисты съёмочной группы «Вести Луганск» во время съёмок на кременском направлении попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ. По корреспонденту Артёму Юндасу и оператору Денису Шуму боевики выпустили три снаряда. Осколок ранил оператора съёмочной группы. Юндас получил контузию. Потом ВСУ пытались добить уже раненых репортёров с использованием беспилотника.

Вместе с корреспондентом и оператором телеканала под обстрел ВСУ в Луганской Народной Республике попал сопровождавший репортёров офицер пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов. В результате майор погиб.

В память о погибшем офицере артиллеристы подразделения «Восток V» нанесли удары по позициям украинских боевиков в районе Часова Яра. Бойцы заряжали в орудие снаряды с именем Евгения Половодова и направляли их в сторону противника.

В МИД России атаку на журналистов ВГТРК назвали преступной акцией киевского режима. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что ВСУ и ранее неоднократно атаковали безоружных журналистов с применением всех возможных средств поражения. Киев пытается использовать террористические методы устранения журналистов при молчаливом согласии Запада. Дипломат напомнила о совершённых убийствах Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ростислава Журавлёва и других журналистов.