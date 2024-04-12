Будапешт, 13 апреля, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что участие спортсменов из России на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе — это унизительно.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

По мнению дипломата, смешивать спорт с геополитикой недопустимо, а Олимпийские игры нужно использовать как шаг к миру.

«Я считаю, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям недопустимо», — заявил Сийярто на конференции в Будапеште.

Министр также добавил, что считает унизительным то, что спортсменам разрешают соревноваться так, что они «могут носить только белое, только синее, только черное» и решают, какой гимн им слушать в случае победы.

«Если уже выясняется, что национальным спортсменам не позволяют участвовать в Олимпийских играх, то, по-моему, мы находимся очень глубоко. Я так считал и тогда, когда российских спортсменов ещё задолго до войны из-за обвинений в допинге не пустили соревноваться», — подчеркнул Петер Сийярто, добавив, что выступает против коллективной ответственности всей национальной сборной, не пропагандируя допинг.

Как сообщало ИА Регнум, Украина потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российских и белорусских борцов от участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом говорится на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. По мнению Киева, ряд спортсменов, которые до этого завоевали олимпийские лицензии МОК, якобы нарушили требования нейтралитета.

Глава МОК Томас Бах в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признался, что есть специальная комиссия, которая следит за публичными заявлениями российских спортсменов, кроме того, для этого привлекли Украину. По его словам, если кого-то уличат в патриотических высказываниях, то не допустят к Играм.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после этого обвинила Баха в участии в преступном сговоре с целью отстранить от соревнований наиболее сильных спортсменов. Она также назвала заявление главы МОК «грязносердечным признанием».

Мэр Парижа Анн Идальго 28 марта во время визита в Киев заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. При этом политик поддержала украинских атлетов, сказав, что Париж их встретит как героев, пообещав, что они будут во французской столице «как дома».