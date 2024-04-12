Токмак, Запорожская область, 13 апреля, 2024, 00:42 — ИА Регнум. При обстреле со стороны ВСУ города Токмака Запорожской области были разрушены несколько домов. Под завалами могут быть люди, заявил 12 апреля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ben_Kerckx Завалы

«Пока, предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов ещё могут находиться люди», — сообщил Рогов «РИА Новости».

Он добавил, что на месте попадания снарядов в жилые дома продолжается разбор завалов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 апреля украинские боевики обстреляли жилой район запорожского Токмака. В результате погибли шесть человек, в том числе один ребёнок. Ещё не менее 20 жителей города получили тяжёлые ранения и травмы. Без газа остались 25 частных домовладений и девять многоэтажных домов, уточнил Владимир Рогов. Также он допустил повторные атаки противника.

Журналисты съёмочной группы «Вести Луганск» 10 апреля пострадали при обстреле во время съёмок — они попали под огонь ствольной артиллерии киевских боевиков. По журналистам выпустили три снаряда, а потом пытались добить уже раненых репортёров с использованием беспилотника. Двоим пострадавшим оказали первую помощь на месте. Сопровождавший журналистов майор пресс-центра группировки «Запад» Министерства обороны России 33-летний Евгений Половодов погиб. У военнослужащего остались мать, жена и сын.