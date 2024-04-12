Щёлково, Московская область, 13 апреля, 2024, 00:17 — ИА Регнум. В Московской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на женщину и несовершеннолетнюю девушку с применением химической жидкости, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Предположительно, 31-летний подозреваемый совершил нападения вечером 10 апреля в подмосковном посёлке Монино.

«Сначала злоумышленник прошёл мимо женщины, развернулся, догнал её и выплеснул из ёмкости в лицо неизвестную жидкость. Гражданка с ожогами глаз была доставлена в больницу. А также на соседней улице злоумышленник облил из шприца несовершеннолетнюю девочку. Она была госпитализирована с химическим ожогом ноги», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемого задержали на территории Люберецкого городского округа.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в Краснодарском крае задержали мужчину, который на почве ревности облил кислотой бывшую возлюбленную. Врачи диагностировали у 21-летней девушки химический ожог тела. В полиции отметили, что задержанный — ранее неоднократно судимый приезжий из Иркутской области.

В подмосковном Домодедово 21 марта 2022 года злоумышленник около многоэтажного жилого дома облил кислотой трёх человек, в том числе 11-летнего ребёнка. С ожогами различных частей тела пострадавших доставили в больницу.