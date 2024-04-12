Москва, 12 апреля, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Информации о диагнозе народного артиста РСФСР, основателя Театра кошек в Москве Юрия Куклачева, которого вечером 12 апреля экстренно госпитализировали с его юбилейного концерта, пока нет.

(сс) Mark Nakoykher Юрий Куклачёв

Пресс-секретарь театра Ольга Кардокене, пояснила ТАСС, что у 75-летнего Куклачёва были жалобы на боли в сердце. Другой информацией в театре пока не располагают.

«Официально пока из больницы вестей нет. Сначала думали, спина, оказалось, сердце», — добавила Кардоконе.

Как сообщало ИА Регнум, у Юрия Куклачева, предварительно, произошёл инфаркт, об этом написал в соцсетях генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Сын Куклачёва Дмитрий заверил, что отец находится в сознании и уже общается с близкими.

Юрию Куклачёву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас холле», его увезли на скорой.