Вашингтон, 12 апреля, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Украина и Соединённые Штаты запланировали совместный форум по обсуждению вопросов восстановления украинской экономики. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

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В сообщении указано, что госдепартамент, агентство США по международному развитию (USAID) и министерство торговли в партнёрстве с правительством Украины и торговой палатой США проведут 17 апреля форум по теме восстановления экономики Украины.

Форум пройдёт в Вашингтоне, стороны обсудят помощь Украине, по мере того как Киев «стабилизирует свою экономику».

Анонсируется, что в форуме примут участие министр торговли США Джина Раймондо, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, спецпредставитель США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Джуд Руссо в статье для журнала American Conservative написал, что на Украине экономика рухнула ещё до начала специальной военной операции и американская помощь не приведёт страну к светлому будущему.

По его словам, звучащие от сенаторов Конгресса призывы о финансировании ВСУ являются лишь попыткой нажиться на американских налогоплательщиках. Те, кто продвигает подобные предложения, рассчитывают на наивность простых американцев, добавил автор.

На Западе растёт усталость населения от финансирования киевского режима. Об этом 9 апреля заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, рядовые американцы не понимают, почему они должны платить налоги, которые будут направлены на финансовую и военную накачку далёкой восточноевропейской страны. Дипломат отметил, что в США накопился ворох острых социально-экономических проблем и это является главным для многих политиков и жителей страны.