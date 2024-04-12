Москва, 12 апреля, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался 12 апреля на севере Москвы, заявил, что покушение на него совершено террористами киевского режима.

РИА Новости/Владимир Астапкович

Прозоров при взрыве автомобиля получил ранения, но заверил, что и дальше будет бороться с преступлениями СБУ.

«У меня нет никаких сомнений в том, что за покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — написал Прозоров в своём в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался в Москве 12 апреля, перешёл на сторону России ещё в 2014 году, сразу после переворота в Киеве, так как хотел бороться с новой незаконной властью «всеми способами». Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости» буквально за пару дней до покушения.

На момент госпереворота он работал в Управлении СБУ по Запорожской области в подразделении по охране гостайны.

По его словам, военная операция Киева против востока Украины требовала большого количества сотрудников, а в Антитеррористическом центре СБУ на тот момент такого количества не было, особенно после Майдана, когда многие сотрудники, несогласные с переворотом, ушли со службы.

Он прекрасно осознавал, что конфликт неизбежен. И, поскольку решил бороться с новой властью всеми доступными способами, дал согласие на перевод в Киев. По его словам, последующие события только убедили его в том, что он выбрал правильное решение.

12 апреля стало известно, что в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, повредив два соседних автомобиля. Взрыв произошёл от неустановленного взрывного устройства.

Хозяином взорванного внедорожника оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который несколько лет назад перебрался в Россию.

Помощник Прозорова уточнил, что жизни экс-подполковника СБУ ничто не угрожает. Его госпитализировали с травмой ноги. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В феврале 2023 года сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова, который ранее провёл пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ. В апреле 2023 года Прозоров заявил, что украинские спецслужбы для работы в России избрали тактику индивидуального террора.