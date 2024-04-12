Экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил в подрыве его автомобиля киевский режим
Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что за покушением на него стоит Киев
Москва, 12 апреля, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался 12 апреля на севере Москвы, заявил, что покушение на него совершено террористами киевского режима.
Прозоров при взрыве автомобиля получил ранения, но заверил, что и дальше будет бороться с преступлениями СБУ.
«У меня нет никаких сомнений в том, что за покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — написал Прозоров в своём в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался в Москве 12 апреля, перешёл на сторону России ещё в 2014 году, сразу после переворота в Киеве, так как хотел бороться с новой незаконной властью «всеми способами». Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости» буквально за пару дней до покушения.
На момент госпереворота он работал в Управлении СБУ по Запорожской области в подразделении по охране гостайны.
По его словам, военная операция Киева против востока Украины требовала большого количества сотрудников, а в Антитеррористическом центре СБУ на тот момент такого количества не было, особенно после Майдана, когда многие сотрудники, несогласные с переворотом, ушли со службы.
Он прекрасно осознавал, что конфликт неизбежен. И, поскольку решил бороться с новой властью всеми доступными способами, дал согласие на перевод в Киев. По его словам, последующие события только убедили его в том, что он выбрал правильное решение.
12 апреля стало известно, что в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, повредив два соседних автомобиля. Взрыв произошёл от неустановленного взрывного устройства.
Хозяином взорванного внедорожника оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который несколько лет назад перебрался в Россию.
Помощник Прозорова уточнил, что жизни экс-подполковника СБУ ничто не угрожает. Его госпитализировали с травмой ноги. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В феврале 2023 года сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова, который ранее провёл пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ. В апреле 2023 года Прозоров заявил, что украинские спецслужбы для работы в России избрали тактику индивидуального террора.