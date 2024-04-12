Барнаул, 12 апреля, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, где проверит работы по ликвидации последствий паводка и оказание помощи населению, сообщила 12 апреля пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

МЧС России

«В Алтайский край прибыл глава МЧС России. Министр МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко оценит оперативную обстановку, складывающуюся в регионе. В ходе рабочей поездки проверит работы по ликвидации последствий паводка и оказание помощи населению», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МЧС также добавила, что министр проконтролирует принимаемые меры поддержки и организацию выплат пострадавшим от паводка.

Как передавало ИА Регнум, ранее министерство информировало, что в Алтайском крае ситуация с паводками стабилизируется. Подтопленными в 16 населённых пунктах остаются 101 жилой дом и 282 приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся 20 человек, в том числе девять детей. Для оказания психологической помощи гражданам организована горячая линия.

МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы. Куренков уточнял, что причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки.

11 апреля президент России Владимир Путин провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Он призвал уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводка, к этому процессу нужно подготовиться заранее. Глава государства выразил надежду, что благодаря слаженной работе всех профильных ведомств последствия паводка будут минимизированы. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что регионам оперативно перечислят необходимые средства.