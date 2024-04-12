Штат Пенсильвания, США, 12 апреля, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Старейшие в мире сиамские близнецы Лори и Дори (Джордж) Шаппеллы скончались в возрасте 62 лет в больнице Пенсильванского университета, сообщается 12 апреля на сайте похоронного бюро Leibensperger.

Glabol Look Press

«Лори Л. Шаппелл и Дори А. Шаппелл, 62-летние сиамские близнецы из Рединга, скончались в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в больнице Пенсильванского университета», — сказано в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Лори и Дори родились в 1961 году в американском штате Пенсильвания. У них были частично сросшиеся черепа, общие 30% мозга и жизненно важные кровеносные сосуды, из-за чего их нельзя было разделить. Они были однополыми близнецами, но в 2007 году Дори заявила, что идентифицирует себя как мужчину.

СМИ сообщали, что близнецы старались жить полноценной и независимой друг от друга жизнью. Дори стала кантри-исполнителем, а Лори работала в прачечной при больнице. У них были отдельные комнаты, в которых они спали по очереди. Близнецы отмечали, что «отключаются», когда находятся в комнатах друг у друга.

Кроме того, Дори и Лори заявляли, что не желают быть разделены.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году сообщалось, что хирургическая бригада 28 врачей из Саудовской Аравии провела успешную операцию по разделению сиамских близнецов, которой подверглись сёстры-близнецы, родившиеся на территории Йемена.

По данным журналистов, планировалось, что операция займёт 11 часов, однако благодаря действиям врачебной бригады процедуру удалось сократить до пяти часов. Операция прошла с минимальной потерей крови и без существенных повреждений у разделённых органов.