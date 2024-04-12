Орск, Оренбургская область, 12 апреля, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Подача газа восстановлена в более чем 6 тыс. домов Орска после паводка, подача электричества — в 180 домов, сообщил 12 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«В Орске газовики уже запустили больше 6 тыс. домов после отключения, по-моему, 6400 или 6600. По электроэнергии 180 домов подключили, но энергетика посложнее, потому что влажность должна уйти с участков», — сказал Паслер, слова которого передаёт ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, глава Минстроя Ирек Файзуллин ранее сообщил, что в Орске начали восстанавливать освободившиеся от воды дома. Всего таких зданий 588.

Паслер ранее информировал, что вода в Орске продолжает стабильно снижаться. По его словам, гидропосты выше Оренбурга, расположенные в 80 -100 километрах от города, уже показывают небольшое снижение уровня воды или отсутствие повышения.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что прорванный паводком участок защитной дамбы на реке Урал в Орске полностью восстановлен.

11 апреля Паслер доложил президенту России Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика, при этом в ранее затопленном Орске она уже стабилизировалась. По первым оценкам, ущерб от паводка в регионе превысит 40 млрд рублей.

В ходе совещания министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов будут выделены незамедлительно, ресурсы для этого есть в резервном фонде.

По состоянию на 12 апреля в Оренбургской области остаются подтопленными более 11 тыс. жилых домов в 67 населённых пунктах. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировали 10 739 человек, в том числе 2094 ребёнка.