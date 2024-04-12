Оренбург, 12 апреля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Вода в Орске продолжает стабильно снижаться, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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«Видим уже тенденцию стабильного снижения в Орске. Мы об этом информируем всех по снижению. Существенно, это уже десятки сантиметров», — сказал глава региона журналистам.

Губернатор отметил, что снижение воды продолжится.

Вместе с тем Палсер добавил, что гидропосты выше Оренбурга, расположенные примерно в 80-100 километрах от города, уже показывают небольшой минус или нулевой рост уровня воды, при этом подчеркнув, что ситуация в городе непростая. По данным губернатора, уровень реки Урал поднялся до 1154 сантиметра.

Как передавало ИА Регнум, по состоянию на 12 апреля в Оренбургской области остаются подтопленными более 11 тыс. жилых домов в 67 населённых пунктах. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировали 10 739 человек, среди них 2094 ребёнка.

В этот же день в посёлке Газодобытчиков Оренбургского района в связи с риском прорыва дамбы объявили полную эвакуацию жителей.

МЧС в это же время сообщило, что вода в реке Урал в районе Оренбурга поднялась до рекордной отметки, которая более чем на два метра превышает опасный уровень. Перед этим мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе звучит сирена, из-за крайне опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация граждан. Самая серьёзная угроза — в ЖК «Гранд-парк», посёлках имени Куйбышева и Солнечном, 23-м и 24-м микрорайонах города, на Уральской и Донгузской улицах, в районах Авиагородок и Овчиный городок.

Днём ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

В пресс-службе МЧС России информировали 12 апреля, что прорванный паводком участок защитной дамбы на реке Урал в Орске полностью восстановлен. Кроме того, глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в Орске начали восстанавливать освободившиеся от воды дома, всего их 588.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в Резервном фонде, сказал министр.