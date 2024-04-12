Российские военные провели успешный запуск МБР с полигона Капустин Яр
Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты
Капустин Яр, Астраханская область, 12 апреля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. С полигона Капустин Яр произведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК), сообщило Минобороны России.
Отмечается, что запуск прошёл успешно.
«Результаты испытательного пуска подтверждают высокую надёжность российских ракет», — говорится в заявлении Минобороны. Ранее в соцсетях и СМИ начали распространяться фото и видео неопознанного объекта в небе неподалёку от полигона.
Как передавало ИА Регнум, 22 марта Минобороны сообщило, что в рамках комплексных проверок в Ракетных войсках стратегического назначения на полевые позиции выведут полки ПГРК «Ярс». Комиссии во время проверок изучат, как функционирует система обучения, и проверят организацию подготовки военнослужащих к несению боевого дежурства, отмечалось в сообщении.
1 марта Минобороны опубликовало кадры успешного пуска ракеты «Ярс» с территории космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебные боевые блоки ракеты прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Целью пуска было получение подтверждения тактико-технических и лётных характеристик ракетного комплекса.
Президент России Владимир Путин в июне 2023 года сообщил, что около половины соединений Ракетных войск стратегического назначения получили на вооружение комплексы «Ярс». Глава государства подчеркнул важность развития ядерной триады (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы), отметив, что это обеспечивает баланс сил в мире.