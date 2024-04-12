Капустин Яр, Астраханская область, 12 апреля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. С полигона Капустин Яр произведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК), сообщило Минобороны России.

Кадр из видео

Отмечается, что запуск прошёл успешно.

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«Результаты испытательного пуска подтверждают высокую надёжность российских ракет», — говорится в заявлении Минобороны. Ранее в соцсетях и СМИ начали распространяться фото и видео неопознанного объекта в небе неподалёку от полигона.

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Как передавало ИА Регнум, 22 марта Минобороны сообщило, что в рамках комплексных проверок в Ракетных войсках стратегического назначения на полевые позиции выведут полки ПГРК «Ярс». Комиссии во время проверок изучат, как функционирует система обучения, и проверят организацию подготовки военнослужащих к несению боевого дежурства, отмечалось в сообщении.

1 марта Минобороны опубликовало кадры успешного пуска ракеты «Ярс» с территории космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебные боевые блоки ракеты прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Целью пуска было получение подтверждения тактико-технических и лётных характеристик ракетного комплекса.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года сообщил, что около половины соединений Ракетных войск стратегического назначения получили на вооружение комплексы «Ярс». Глава государства подчеркнул важность развития ядерной триады (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы), отметив, что это обеспечивает баланс сил в мире.