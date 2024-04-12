Париж, 12 апреля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против испанской «Барселоны» из-за того, что нескольких фанатов клуба уличили в проявлениях расизма. Об этом 12 апреля сообщила французская газета L’Équipe.

РИА Новости

Инцидент произошёл 10 апреля во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ.

По информации издания, фанаты использовали нацистское приветствие и показывали обезьяньи жесты.

Отмечается, что если УЕФА докажет вину болельщиков, то на каталонский клуб могут наложить санкции. Фанатам могут запретить посещение выездного матча команды при условии, что она пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов.

В первом матче четвертьфинала «Барселона» на выезде обыграла ПСЖ со счётом 3:2. Ответная игра состоится 16 апреля.

Как ранее передавало ИА Регнум, группировка «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозила совершением терактов на матчах Лиги чемпионов. Через свой медиацентр террористы распространили сообщение с угрозами в адрес футбольных стадионов Лондона, Парижа и Мадрида.