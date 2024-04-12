Мелитополь, 12 апреля, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Бойцы батальона имени Судоплатова уничтожили три наблюдательных пункта и свыше 15 украинских военных в Запорожской области, сообщила 12 апреля пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Станислав Красильников

«Военнослужащие батальона имени Судоплатова уничтожили три наблюдательных пункта и более 15 украинских военнослужащих в Запорожской области», — сообщили в российском военном ведомстве, добавив, что разведку, корректировку огня артиллерии и фиксацию поражений выполняли операторы БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал, что в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Левадное в Запорожской области были поражены места дислокаций ВСУ.

Днём ранее командир инженерно-сапёрного взвода батальона военной полиции с позывным Ангел рассказал, что военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии перехватила украинский беспилотник, начинённый взрывчаткой. Тем самым были предотвращены возможные теракты и диверсии на территории Запорожской области.