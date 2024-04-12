Москва, 12 апреля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Мужчину из Германии приговорили к тюремному сроку из-за покушения на жизнь годовалой дочери, он ввёл в ногу ребёнка ртуть, сообщает Associated Press.

Gil Megidish

В материале говорится, что 30-летний житель города Шпринге решил отомстить бывшей партнёрше, которая бросила его вскоре после рождения их общего ребёнка. После этого он приобрёл жидкую ртуть и поместил её в шприц.

Когда он вместе с новой подругой пришёл навестить девочку, то ввёл ей в ногу ртуть при помощи шприца. Согласно судебным документам, мужчина хотел причинить ребёнку максимальную боль, чтобы заставить переживать её мать.

После такой инъекции у девочки началось сильное воспаление на ноге, по телу пошла сыпь. Ртуть удалось обнаружить случайно только во время третьей операции, которую проводили из-за ухудшающегося состояния дочери обвиняемого. Отец девочки и его новая подруга позднее признали, что ввели ребёнку ртуть в правую стопу и левую щиколотку.

Суд приговорил мужчину к 13 годам тюрьмы, а его пособницу к 12 годам заключения.

Как передавало ИА Регнум, в Екатеринбурге 25-летний мужчина задушил двухлетнюю падчерицу. Пока мать девочки работала, торговала мороженым, отчим пытался «немного успокоить» плакавшего ребёнка. Для этого он зажал рот девочки рукой. В скором времени ребёнок перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть.