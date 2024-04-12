Москва, 12 апреля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения Вечного огня в Ленинградской области. Об этом говорится в Telegram-канале СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В соцмедиа сообщается, что в городе Кириши Ленинградской области в сквере Победы 29-летний местный житель совершил противоправные действия на Вечном огне. Следственными органами СК России по Ленинградской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в публикации.

Отмечается, что глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области Дмитрию Митяеву возбудить дело и представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в Киршах Ленобласти неизвестный погасил пламя Вечного огня на мемориале. Инцидент произошёл вечером 15 марта.

В феврале 2024 года в Калининграде двое нетрезвых туристов устроили пикник на мемориальном комплексе, где похоронены 1200 воинов-гвардейцев. Нарушители были задержаны. Участвовавшую в совершении правонарушения женщину из-за плохого самочувствия направили в больницу, второго участника поместили в спецприёмник. В его отношении был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Также в феврале 2024 года следователи СКР возбудили уголовное дело по факту осквернения во Владикавказе могил участников спецоперации. В ночь на 2 февраля неизвестный проник на территорию Аллеи героев Восточного кладбища Владикавказа и разбросал ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников СВО. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернения мест захоронения).