Лондон, 12 апреля, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Во время пребывания на посту президента США Дональд Трамп исходил из того, что Украина должна быть частью России, сообщила 12 апреля газета Guardian со ссылкой на экс-директора по России в Совете национальной безопасности США Фиону Хилл.

Иван Шилов ИА REGNUM

По этим данным, Хилл сделала такое заявление в разговоре с Дэвидом Сэнгером, автором книги «Новые холодные войны: подъём Китая, вторжение России и борьба Америки за защиту Запада». Книга будет опубликована в США 16 апреля.

«Трамп очень ясно дал понять: он думает, что Украина, и уж, конечно, Крым, должны быть частью России», — сказала Хилл.

В материале также говорится, что Трамп якобы «не мог смириться с мыслью, что Украина независимое государство» и что взгляды занимавшего тогда пост президента США были «по сути идентичны» взглядам президента России Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году может начать добиваться переговоров России и Украины. По этим данным, Трамп в случае победы намерен сразу обратиться к Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому и «начать координировать переговоры».

Ранее, по данным The Washington Post, экс-президент США заявил о намерении добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса. Сам Трамп несколько раз заявлял, что в случае возвращения в Белый дом сможет договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов.

Путин ранее неоднократно отмечал, что Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ. Президент указывал, что абсолютное большинство жителей России и подавляющее большинство людей, живших на Украине, всегда придерживались той же позиции.