Москва, 13 апреля, 2024, 09:40 — ИА Регнум. В Москве умерла 85-летняя оперная певица и преподаватель вокала Майя Пушкина, потомок русского поэта Александра Пушкина по линии его младшего брата Льва. О смерти артистки ИА Регнум сообщил источник.

Социальные сети Майя Пушкина

По его словам, 10 апреля на 86-м году жизни скончалась Майя Марковна Пушкина. В последнее время женщина уже не могла ходить и была прикована к постели. О смерти певицы в полицию сообщили её родственники.

«Несколько месяцев назад Майя Пушкина лежала в отделении паллиативной помощи. Женщина до последнего не хотела ложиться в больницу, но её всё-таки уговорили. Её ученики каждую неделю её навещали. У неё прогрессировала деменция. В итоге она всё-таки уговорила родственников забрать её домой, чтобы там тихо уйти», — рассказал собеседник агентства.

О своём родстве с поэтом Майя Марковна узнала уже в зрелом возрасте. Об этом ИА Регнум рассказал близкий друг умершей Иван Якушин.

«Она дружила со священником Константином, он был членом Пушкинского дома в Москве. В то время Майя Марковна была руководителем хора в храме и рассказала своему другу, что её отец Марк Гаврилович Пушкин был капитаном подводной лодки. Но священник не мог перестать думать об их фамилии и разыскал в старинных документах биографию деда Майи Марковны — Гаврила. Так и выяснилось, что они потомки Пушкина по линии его родного брата Льва Сергеевича. Священника Константина уже нет в живых, с тех пор прошло лет 40 уже», — сказал Якушин.

Социальные сети Майя Пушкина в палате паллиативной помощи с книгой «Евгений Онегин»

Майя Марковна Пушкина родилась 13 мая 1938 года. Она была оперной и камерной певицей, педагогом вокала, регентом (руководителем) церковного хора. Её отец Пушкин Марк Гаврилович родился в 1907 году. Он был майором, комиссаром 11-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи Черноморского флота.

Их семья была родственниками великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина по линии его младшего брата Льва Сергеевича, который также известен как его литературный секретарь. Лев Пушкин выполнял поручения брата, когда тот находился в ссылке на юге России. Он занимался его издательскими, литературными и личными делами, поддерживая связь с помощью многочисленных писем. Но из-за легкомысленного отношения к деньгам Лев порой вредил Александру. Из-за него даже случились задержки в издании первого сборника стихотворений поэта. После этого Пушкин перепоручил ведение дел Петру Плетнёву, но связь с братом из-за этого не ослабла.

Майя Марковна Пушкина была супругой советского и белорусского пианиста и лауреата международных конкурсов Валерия Владиславовича Шацкого. Их сын Андрей Валерьевич Шацкий тоже был музыкантом, вокалистом и руководителем хора. Он создал в 1988 году хор «Славянский лик», который участвовал в богослужениях в церкви во имя священномученика Николая, пресвитера Подольского. Он ушёл из жизни 24 мая 2012 года. Его отец Валерий Шацкий скончался в 2013 году.