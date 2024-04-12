Москва, 12 апреля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался в Москве 12 апреля, решил перейти на сторону России ещё в 2014 году, сразу после переворота в Киеве, так как хотел бороться с новой незаконной властью «всеми способами». Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости» буквально за пару дней до покушения.

РИА Новости / Мария Девахина

На момент госпереворота он работал в Управлении СБУ по Запорожской области в подразделении по охране гостайны. По его словам, с начала АТО стал расширяться штат Антитеррористического центра СБУ, и через неделю после объявления и. о. президента Украины Александром Турчиновым АТО Прозорову позвонили друзья из Киева, которые предложили перевестись в Киев, в центральный аппарат СБУ.

По его словам, военная операция Киева против востока Украины требовала большого количества сотрудников, а в Антитеррористическом центре СБУ на тот момент такого количества не было, особенно после Майдана, когда многие сотрудники, несогласные с переворотом, ушли со службы.

Он поделился, что прекрасно осознавал, что конфликт неизбежен. И, поскольку решил бороться с новой властью всеми доступными способами, дал согласие на перевод в Киев. По его словам, последующие события только убедили его в том, что он выбрал правильное решение.

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Как передавало ИА Регнум, 12 апреля стало известно, что в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, повредив два соседних автомобиля. Источник уточнил, что взрыв произошёл от неустановленного взрывного устройства.

Хозяином взорванного внедорожника оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию о ходе так называемой «антитеррористической операции» (вооружённой агрессии Киева против республик Донбасса).

Помощник Прозорова уточнил, что жизни экс-подполковника СБУ ничто не угрожает. Его госпитализировали с травмой ноги. Следственный комитет возбудил уголовное дело.