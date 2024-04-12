Москва, 12 апреля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Проходившие в Кремле переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, сообщил белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко

Главы государств общаются с космонавтами — участниками первого в истории совместного экипажа Союзного государства на МКС, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Визит продлится два дня.

Пресс-служба Кремля сообщала, что главы государств обсудят ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего государственного совета Союзного государства, состоявшегося в январе в Петербурге.

Лукашенко отмечал, что 11 апреля переговоры посвятят экономическим вопросам. В ближайшее время состоится встреча премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, президенты намерены «начертить колею» их будущего разговора, пояснил белорусский лидер.

В ходе разговора Путина и Лукашенко 11 апреля обсуждалась также ситуация на Украине и перспектива мирных переговоров. Президенты России и Белоруссии отметили, что Москва никогда не отказывалась от диалога по украинскому конфликту. Лукашенко, кроме того, рассказал, что лидеры обсуждали вопросы безопасности не только применительно к Украине.

«Пул Первого» ранее сообщал, что Путин и Лукашенко в ходе переговоров также подведут итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства, пообщаются с космонавтами и обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.