Москва, 12 апреля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. В вопросе освоения космоса у России есть хорошее движение вперёд, заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.

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«Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что накануне состоялся старт «Ангары-А5», это «хорошее движение вперёд с нового космодрома, с Восточного, с помощью этого ракетоносителя будем потом выводить всё, что необходимо для создания российской орбитальной станции».

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный. Изначально старт планировался на 9 апреля, но был отменён за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Вторая попытка была назначена на 10 апреля, но старт снова отменили — из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать до 1 июля 2024 года национальный проект по развитию космической сферы. В качестве примера он привёл нацпроект развития беспилотных летательных систем, существенно повышающий эффективность совместных усилий по формированию нового сектора.