Берн, 12 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Швейцария проанализирует «различные реакции» со стороны России касаемо предстоящей в городе Бюргеншток конференции по ситуации на Украине и примет решение по приглашению российской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Johannes Neudecker/Global Look Press Иньяцио Кассис

«Тот факт, что вчера президент России (Владимир) Путин впервые упомянул о мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне, является хорошим знаком. Ранее российские официальные лица, в том числе посол России в Швейцарии, заявляли, что Россия в этом не заинтересована. Итак, мы находимся в форме нелинейного «танца» по этому поводу», — приводит слова Кассиса «РИА Новости».

Он отметил, что Швейцария проанализирует «различные реакции» и решит, какое решение принять в ближайшие дни.

Ранее, 10 апреля, правительство Швейцарии сообщило, что в городе Бюргеншток в июне 2024 года состоится так называемая мирная конференция по Украине.

Как передавало ИА Регнум, Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что ситуация, когда Россию не позвали на мирную конференцию в Швейцарии, заявляя при этом, что решить без неё ничего невозможно, является простым паноптикумом.

11 апреля на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что для продвижения так называемой формулы мира главы киевского режима Владимира Зеленского созываются всё новые саммиты. Эти попытки Киева вызывают лишь недоумение, добавил дипломат.

Пресс-секретарь посольства РФ в Бёрне Владимир Хохлов подчёркивал, что Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине. По его словам, усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является неприемлемой для России, так как речь идёт об очередном варианте продвижения нежизнеспособной «формулы мира» Зеленского, не учитывающей российские интересы.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание на то, что конференция в Швейцарии является дорогой «в никуда». Россия не видит желания со стороны Запада вести дело по-честному, добавил он.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», сказала она. К тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария уже утратила, отметила представитель МИД РФ.

Кроме того, 10 апреля Захарова заявила, что за инициативой Швейцарии о встрече по Украине стоят представители Демократической партии США, которым нужно поддержать проект «Украина» на плаву.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.