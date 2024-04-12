Москва, 12 апреля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Без применения космических технологий сейчас невозможно решить ни одной задачи, это касается в том числе и вопросов укрепления обороноспособности, заявил 12 апреля президент России Владимир Путин.

Роскосмос Медиа/ТАСС

Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко провёл в Кремле встречу с вернувшимися в апреле с МКС российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской.

«Сейчас без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле. Это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижения. В общем, вот куда пальцем ни ткнёшь, везде есть применение космическим технологиям», — сказал президент.

Россия уделяет и будет уделять этой теме особое внимание, добавил Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 апреля Путин поручил правительству до 15 июня выделить средства для реализации проекта «Развитие космической ядерной энергетики России». Правительство должно обратить особое внимание на реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики, сказано в тексте поручения.

В марте президент обсудил с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовымподготовку к новой миссии на Международную космическую станцию. Руководитель «Роскосмоса» сообщил, что подготовка экспедиции находится в финальной стадии.

В октябре 2023 года на встрече с молодым учёными Путин сообщил, что первый сегмент Российской орбитальной станции будет выведен на орбиту в 2027 году. Глава государства отметил, что для предотвращения перерыва в пилотируемой космонавтике необходимо развивать новую станцию по мере исчерпания ресурсов МКС.