Карабудахкентский район, Дагестан, 12 апреля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Пассажирский автобус, совершавший рейс из Дербента в Москву, загорелся в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщили 12 апреля в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

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Автобус вспыхнул на федеральной трассе в районе села Агачаул, внутри находились 22 пассажира. Среди них пострадавших нет, водитель получил ожоги конечностей.

В связи с инцидентом организована проверка, сообщила 12 апреля пресс-служба прокуратуры республики.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января произошёл пожар в экскурсионном автобусе около села Пощупова в Рязанской области. В тушении участвовало четыре человека и две единицы техники. Пострадавших не было.

В ноябре в Дагестане произошло возгорание в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Ставрополь — Каспийск. В салоне транспортного средства находились 38 человек, в том числе восемь детей. Водителя и всех пассажиров успели вывести из автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.