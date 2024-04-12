Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Блогера, бизнес-коуча Дмитрия Портнягина задержали по делу о неуплате налогов, сообщил 12 апреля «Известиям» друг Портнягина Дмитрий Макаренко.

Кадр из видео Дмитрий Портнягин

По информации Макаренко, блогера задержали в Ростове-на-Дону и вскоре доставят в Москву.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Telegram-канал «112» сообщил, что у Портнягина обнаружили налоговую задолженность в размере 108 млн рублей. Следователи опросили супругу бизнесмена. Кроме того, силовики пришли в помещения «Клуба 500» и банного комплекса Siberia.

Портнягин в тот же день заявил, что находится в зоне проведения специальной военной операции, и отметил, что «сегодня же» выплатит все штрафы, а также пени на сумму 64 млн рублей.

Вечером того же дня Следственный комитет сообщил, что Портнягин и его жена полностью возместили ущерб в рамках уголовного дела о неуплате налогов и легализации денежных средств.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей. В дальнейшем с денежными средствами, полученными преступным путём, они совершили финансовые операции, переведя более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей.

Ранее фигурантами уголовных дел по аналогичным статьям стали и другие известные в России блогеры. В частности, Елену Блиновскую, Александру Митрошину, Валерию и Артёма Чекалиных привлекли к ответственности за неуплату налогов. Следователи сообщали, что Блиновская не заплатила 918 млн рублей налогов, Чекалина — 300 млн рублей, Митрошина — 120 млн рублей. Против блогера Аяза Шабутдинова в январе возбудили ряд уголовных дел о мошенничестве, и, кроме того, обвинили в совершении 50 корыстных тяжких преступлений.