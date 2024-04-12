Санкт-Петербург, 12 апреля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Заместителя главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Владлена Родионова задержали с поличным сотрудники правоохранительных органов. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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Отмечается, что Родионов, отвечавший за регулирование в сфере ЖКХ и строительства в районе, потребовал от гендиректора коммерческой организации взятку за покровительство, лоббирование интересов компании и взаимодействие с госорганами.

Однако руководитель предприятия сообщила об этом правоохранителям. С января по апрель 2024 года Родионов неоднократно встречался с гендиректором для обсуждения размера взятки, в итоге они договорились о передаче ему 6 млн 750 тыс. рублей.

«11 апреля 2024 года генеральный директор в отеле, расположенном на Биржевом переулке, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, передала подозреваемому взятку за два месяца в размере 30 тыс. рублей, а также муляж денежных средств на сумму 1 млн 470 тыс. рублей, после чего он был задержан», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, 12 апреля директор центра образовательных платформ «Промсвязьбанка» Ярослав Демченко задержан по делу о крупном мошенничестве. Он является подозреваемым в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие будет настаивать на избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Экс-заместителя министра ЖКХ Ульяновской области Елену Чупахину 9 апреля обвинили в получении взяток на общую сумму порядка 1,4 млн рублей, в качестве меры пресечения ей избрали домашний арест. По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год обвиняемая получала взятки от представителей коммерческих фирм.

4 апреля силовики задержали главу одной из самых крупных букмекерских контор России, владельца «Мелбет» Игоря Ляпустина. По данным источника, он обманул своего бизнес-партнёра на 150 млн рублей, взяв под контроль компанию «Мелофон», фактически выключив старого армейского друга из дела.