* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Лондон, 12 апреля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что никогда не простит сыгравших в фильмах по её книгам актёрам Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон публичной поддержки ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и критики отношения самой писательницы к «трансгендерам».

Hubert Boesl/Global Look Press Джоан Роулинг

Роулинг отметила, что исполнители ролей Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер получили и известность, и богатство исключительно благодаря ролям в фильме по написанной ею книге, а теперь хотят «попасть в тренд», поддерживая движение, выступающее против подлинных прав настоящих женщин.

«Знаменитости, которые присоединились к движению, стремящемуся подорвать с таким трудом завоёванные права женщин, которые используют свои платформы, чтобы поддержать смену пола несовершеннолетними, могут приберечь свои извинения для тех, кто уже травмирован сменой пола, а также для уязвимых женщин», — написала Роулинг в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ Британии и США, а также ряд актёров, режиссёров и продюсеров неоднократно критиковали Роулинг за её отказ называть «транс-женщин» женщинами и за борьбу с навязыванием «смены пола» несовершеннолетним.

В частности, Роулинг иронически оценивала используемое в западных СМИ словосочетание «менструирующие люди», попросив своих подписчиков помочь ей вспомнить, как ещё именуется указанная категория (женщины).

Пользователи, а также некоторые из игравших в «Гарри Поттере» актёров раскритиковали Роулинг и обвинили её в «трансфобии». При этом сыгравший в саге роль отрицательного персонажа (Люциуса Малфоя) актёр Джейсон Айзекс критиковать Роулинг отказался.

Позднее одна из «ЛГБТ-активисток» призвала единомышленников отправить в дом Роулинг самодельную бомбу. Кинокомпания Warner Bros. приостановила сотрудничество с писательницей, затем оно было возобновлено.