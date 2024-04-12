Минск, 12 апреля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Сегодня настал момент для того, чтобы украинцы и представители Запада сели за стол переговоров и договорились, заявил 12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

«Мне кажется, что сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и окончательно договориться», — цитирует его агентство БелТА.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля заявил, что если Минск может сыграть какую-то роль в мирном процессе по Украине, то всегда будет рядом с Россией. Президент Белоруссии также отметил, что поддерживает мирное урегулирование конфликта, от которого Россия никогда не отказывалась.

Президент России неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а также назвал «паноптикумом» конференции, на которых вопрос об Украине предполагается обсуждать без участия России.

В конце ноября 2023 года руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в 2022 году Борис Джонсон,будучи британским премьер-министром, посоветовал Киеву отказаться от переговоров с Москвой. Киев согласился на это предложение.