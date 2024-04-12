Москва, 12 апреля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Совместная деятельность России и Белоруссии в освоении космоса не ограничивается полётом первого белорусского космонавта, заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко и космонавтами МКС.

РИА Новости/Роскосмос

Российский лидер подчеркнул, что сегодняшний праздник День космонавтики — это день, когда отмечаются достижения Советского Союза. А значит, добавил Путин, наши общие достижения всех республик бывшего СССР.

«Тогда мы вместе очень многое сделали. Вот сейчас мы вместе с Белоруссией продолжаем эту совместную работу. И то, что первый белорусский космонавт полетел в космос, это внешнее только проявление нашей совместной деятельности. Хотя разумеется, на этом эта деятельность не ограничивается», — сказал президент России.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля лидеры РФ и Белоруссии проводят переговоры в Кремле. Сначала они пообщались тет-а-тет в кабинете российского лидера, а позже началось запланированное мероприятие по случаю Дня космонавтики.

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись и днём ранее — 11 апреля, как только белорусский лидер прибыл в российскую столицу. Они длились около четырёх часов.

6 апреля на Землю вернулась первый белорусский космонавт Марина Василевская. Спускаемый аппарат «Союза МС-24» с международным экипажем на борту приземлился в Казахстане.