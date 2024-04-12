Санкт-Петербург, 12 апреля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге трамвай сбил группу пешеходов на Наличной улице, сообщили 12 апреля в региональном главке МВД РФ.

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«У трамвая на Наличной улице, по предварительным данным со слов водителя, отказали тормоза, он наехал на трех пешеходов, в числе которых одна женщина», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

По предварительным данным, женщина получила тяжёлые травмы, двое мужчин пострадали в меньшей степени.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля три человека получили травмы в ДТП с трамваем и троллейбусом в Новосибирске.

Водитель трамвая произвёл столкновение с троллейбусом. В результате троллейбус столкнулся с Lada Priora, двигавшимся в попутном направлении.

8 февраля 2023 года на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге произошёл сход с рельсов вагона трамвая.