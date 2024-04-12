Москва, 12 апреля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Учебная программа 6-8-х классов не будет включать обществознание с 1 сентября 2025 года. Об этом говорится в приказе Министерства просвещения России, опубликованном 12 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Пятаков/РИА Новости

В документе говорится, что учебный план основного общего образования предусматривает изучение обществознания в 9-м классе. Рекомендовано 34 учебных часа, то есть по часу в неделю при 34 учебных неделях.

В федеральной рабочей программе обществознанию в 6-9-х классах отведено 136 часов, по одному в неделю. Для 10-х и 11-х классов предусмотрено по два часа в неделю. Согласно приказу Минпросвещения, в 10-х классах для обществознания останется один час, а для 11-х — также два часа в неделю.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство просвещения предложило увеличить количество уроков истории в 5–8 классах с двух до трёх в неделю, а количество часов на обществознание сократить. В министерстве заверили, что изменения не приведут к дополнительной нагрузке на школьников.

В марте помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ученики не будут хуже знать этот предмет после исключения его из программы 6–8-х классов. Он пояснил, что нужные материалы либо войдут в программу по истории, либо будут предложены в старших классах.