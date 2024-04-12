Славянск, ДНР, 12 апреля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Первые солдаты из Французского Иностранного легиона из 100 человек переброшены в город Славянск в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 12 апреля Telegram-канал «Военная хроника».

Aurelien Meunier/ Global Look Press

В публикации говорится, что бойцы 3-го пехотного полка легиона накануне прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, первая группа из 100 человек — специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений.

Французские солдаты, уточняется в материале, передвигаются по городу только в сопровождении украинских военных.

Официального подтверждения этой информации нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что в будущем военные стран Запада могут прибыть на Украину для участия в конфликте. Позже французские власти пояснили, что речь не идёт о непосредственном участии этих военных в боях.

На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что французский президент сделал это заявление для того, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 19 марта заявил о получении информации о планах Франции отправить 2 тыс. военнослужащих на украинскую территорию. Он подчеркнул, что всех французских солдат там ждёт участь всех остальных завоевателей, приходивших в Русский мир.