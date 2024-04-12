Киев, 12 апреля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Один из принципов военной дипломатии заключается в том, чтобы выводить партнёров из зоны комфорта, заявил 12 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме военной дипломатии, который транслировал украинский МИД на своей странице в соцсетях.

AP/TASS Дмитрий Кулеба

«Не бояться ставить друзей в неудобное положение. Обычно с друзьями мы ведём себя особенно нежно. Но в условиях войны разница между вами и друзьями заключается в том, что, если вы умрёте, они положат цветы на вашу могилку, вспомнят дружбу и продолжат жить своей жизнью. А вы умрёте», — сказал Кулеба в трансляции МИД в Facebook (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Поэтому, добавил он, цена выживания — вытянуть друзей из зоны комфорта. По словам министра, если не срабатывает дружеский разговор за закрытыми дверями, нужно с друзьями говорить откровенно и в присутствии других до тех пор, пока не будет результата.

Также он сказал, что вопрос не в том, чтобы не иметь плана Б, а в том, чтобы в оперативной, ежедневной деятельности все были сфокусированы на достижении плана А.

Как передавало ИА Регнум, несколькими днями ранее Кулеба заявил, что не хотел «испортить вечеринку» по случаю 75-летия со дня основания НАТО, но будет задавать вопросы о предоставлении киевскому режиму зенитных ракетных комплексов Patriot. Кулеба добавил, что у союзников Украины много ЗРК Patriot, и Киев сосредоточил усилия на том, чтобы добиться их получения.

26 марта Кулеба в ходе интервью газете Politico дошёл до ругательств, когда пожаловался на нехватку средств ПВО у Украины. Он потребовал дать Киеву «чёртовы Patriot».

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум назвал поведение министра иностранных дел Украины истерикой, вызванной пониманием, что киевский режим неизбежно проиграет. Эксперт также отметил, что ЗРК Patriot устарели и для возобновления их производства требуется не меньше года, а США не станут оголять свою оборону ради Украины и отдавать ей стоящие на вооружении установки.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что западные страны за неполные два года выделили на военную и финансовую поддержку Украины свыше $200 млрд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что поставки оружия Украине не изменят ход спецоперации, а только затянут конфликт и увеличат страдания жителей Украины.