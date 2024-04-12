Дамаск, 23 октября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Сирия и Ливан отвергают любые попытки принудительного перемещения жителей Газы и требуют незамедлительно обеспечить поступление в сектор гуманитарной помощи, сказано в совместном заявлении глав МИД Сирии и Ливана Фейсала Микдада и Абдаллы Бу Хабиба.

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«Призываем принять меры для незамедлительного и без условий поступления гуманитарной помощи в Газу и подчёркиваем категорическое неприятие любых попыток принудительного перемещения палестинского народа», — цитирует заявление министров по итогам их встречи сирийское государственное информагентство SANA.

Ранее 23 октября представители радикального палестинского движения ХАМАС заявили, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо. Перестали работать 12 больниц и 32 медицинских центра.

21 октября власти Израиля заявили о продолжении полной блокады сектора и готовности начать наземную операцию в Газе. Представитель Армии обороны Израиля отметил, что вопрос о доставке гуманитарной помощи решается на политическом уровне, а пока соглашение не достигнуто, армия будет держать блокаду, не поставляя в регион ни воду, ни электричество, ни медикаменты.

Президент России Владимир Путин 13 октября сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он назвал такие действия неприемлемыми и призвал подумать о мирном населении.

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа, как и отказ от неё, чреваты большими проблемами для Тель-Авива, который лавирует и не может принять окончательного решения, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция с самого начала была под большим вопросом, прежде всего из-за того, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, считает эксперт. По данным властей Израиля, в заложниках у ХАМАС находятся 212 человек.