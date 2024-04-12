Москва, 12 апреля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Киевскому режиму следует осознать, что Россия даст десятикратный ответ на атаки по её территории с применением беспилотников. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Антон Вергун/РИА Новости

«Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере», — сказал Лукашенко на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Он подчеркнул, что такие провокации, за которыми последует «разжигание огня», никому не нужны.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля президент России Владимир Путин обсудил с Лукашенко, прибывшим в Москву накануне, вопросы безопасности. По словам белорусского лидера, на встрече затрагивалась не только тема Украины.

Ранее в разговоре с журналистами Лукашенко также отмечал, что НАТО намерено втянуть Минск в конфликт на Украине. Вступление Белоруссии в военные действия ничего бы не дало, поскольку граница с Украиной полностью заминирована и забетонирована Киевом, сказал он.