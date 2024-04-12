Красногорск, 12 апреля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье Василия Бурякова привезли на место следственных действий, сообщили 12 апреля «Известия».

Кадр из видео

На опубликованной записи видно, что Бурякова под конвоем выводят из машины рядом с лесополосой.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля на просёлочной дороге в районе подмосковного Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых позднее скончался. После убийства полицейского в Московской области ввели план «Сирена» и план «Перехват».

По данным следствия, полицейские должны были задержать наркосбытчика, но злоумышленник открыл по ним огонь. 41-летний старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался от полученных ранений, его сослуживца доставили в больницу. Стрелявший скрылся на чёрном мотоцикле.

О задержании подозреваемого в МВД сообщили 11 апреля. Буряков после задержания рассказал, что после нападения на полицейских прятался в лесу. Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ). Также был найден принадлежащий подозреваемому тайник с оружием.

Обвиняемый дал признательные показания, сообщил позднее Следственный комитет. Подозреваемый заявил, что приехал на место, где было совершено преступление, чтобы спрятать наркотики, отметила пресс-служба СК. С Буряковым продолжают проводить следственные действия, запланированы опознание и проверка показаний на месте преступления, отмечалось также в сообщении.