Москва, 12 апреля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. «ВКонтакте» и «Одноклассники» организовали тематические мероприятия для взрослых и подростков в честь Дня космонавтики. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Артем Геодакян/ТАСС

«ВКонтакте» предлагает принять участие в конкурсе «Вызовы гравитации» и побороться за возможность полетать в невесомости на уникальном самолёте Ил-76 МДК. Чтобы принять участие, нужно зайти в сообщество «В Науке», оставить комментарий «Поехали» под постом и выполнить несколько заданий чат-бота. Итоги будут подведены 28 апреля, и десять лучших игроков отправятся на экскурсию в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Побороться за главный приз смогут пользователи, которые, помимо выполнения заданий, напишут короткий рассказ на тему «Что для тебя космос?» в комментариях к посту блогера Даника.

Посетители выставки-форума «Россия» смогут принять участие в тематическом квесте, посвящённом Дню космонавтики. На выставке нужно найти одного из четырёх тематических персонажей «ВКонтакте»: кота Персика, единорога Спаркса или песиков Дигги и Спотти. Затем необходимо отсканировать QR-код на их скафандрах и воспользоваться чат-ботом в сообществе «VK Праздники». Квест будет проходить до 5 мая.

Научные сотрудники Политехнического музея и Музея космонавтики в «Одноклассниках» развенчают мифы о космосе и ответят на вопросы пользователей.

В «Сферуме» пользователи смогут добавить в чаты космические эмоции благодаря специальному набору стикеров, который доступен с 12 апреля для всех в учебном профиле. В официальных каналах сервиса появится видеопривет от лётчика-космонавта Александра Мисуркина.

В сервисе «Другое Дело» также будут доступны тематические активности: космические тесты и онлайн-лекции о буднях космонавтов и устройстве МКС от Музея космонавтики. Среди самых активных участников будут разыграны призы от сервиса и подписки на VK Музыку.

В VK Store можно выбрать космический образ: в магазинах представлена лимитированная линейка одежды и аксессуаров. Посетители смогут приобрести тематические футболки, игрушки, шопперы и наборы стикеров.

Как передавало ИА Регнум, топовые авторы «ВКонтакте» и Дзена создали самую большую копию легендарного советского космического корабля «Буран» в компьютерной игре Minecraft. Модель корабля уже построена. Пользователи «ВКонтакте» и Дзена смогут определить дизайн фюзеляжа. До 19 апреля каждый подписчик в сообществах и каналах блогеров может предложить рисунки, стикеры и надписи для оформления виртуального «Бурана».

Российские космонавты Александр Гребёнкин, Олег Кононенко и Николай Чуб, находясь на Международной космической станции, поздравили россиян с Днём космонавтики, который отмечается 12 апреля. Космонавты напомнили, что в этом году исполнилось 90 лет первооткрывателю Юрию Гагарину, имя которого навсегда вписано в мировую историю космонавтики.

Политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков заявил, что успешный запуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5», который состоялся 11 апреля, открывает новый этап в развитии космической отрасли.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный подтвердил статус России как ведущей космической державы.

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал День Рунета. В программе экскурс в историю Рунета с директором по дизайну «ВКонтакте» Артемием Лебедевым, квест с ценными призами от ИТ-гигантов, мастер-классы и лекции. Посетителям раскроют секреты стриминга, составления запросов для нейросетей, получения новой профессии и поиска работы в интернете. «Госуслуги» расскажут о сервисах, которые облегчают жизнь.