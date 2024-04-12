Николаев, Украина, 12 апреля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. В Сумах нанесён удар по расположению украинских войск. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости

«ФАБами атаковали ещё одну располагу (место дислокации ВСУ. — Прим ред.) в Сумах. Взрыв прогремел в городе, виден столб дыма, скорые и МЧС летят к старому центру», — написал подпольщик в Telegram-канале.

Минобороны РФ на данный момент не подтверждало данную информацию.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по скоплению готовящихся к ротации украинских военных в посёлке Свесса Сумской области. Кроме того, были нанесены удары по городу Ворожба Сумской области, в результате чего ВСУ прекратили обстрел территории Курской области. Также авиационными бомбами ФАБ был нанесён удар по Сумской ТЭЦ.

Кроме того, по данным подпольщика, российская армия также ударила по расположению ВСУ около посёлка Радостный Сад под Николаевом.

Ранее 12 апреля Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. По информации подпольщиков, в этом районе есть также бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.

Также подпольщик сообщил, что российские военные нанесли удар по селу Циркуны под Харьковом, куда ВСУ перебросили военную технику. Прилёт был зафиксирован накануне в 22:50, звуки взрывов доносились со стороны Циркунов, северо-восточного пригорода Харькова.