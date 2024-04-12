Москва, 12 апреля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Московские промышленники не только разрабатывают инновационные устройства, но и укрепляют суверенитет страны в космосе, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Эксперты считают, что столица играет ключевую роль в этом процессе, являясь важнейшим центром ракетно-космической промышленности страны.

Евгений Самарин Памятник покорителям космоса у входа в станцию метро «ВДНХ»

«Наша страна всегда была мировым лидером в космических исследованиях и создании различных технологий», — прокомментировал генеральный директор IT-компании «Большая Тройка» Артём Седов. По его словам, история первенства России в освоении космоса, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли и первого человека в космос, свидетельствует о неимоверном потенциале и интеллектуальных ресурсах, которыми она обладает.

По словам эксперта, за время развития ракетно-космической отрасли другие страны тоже смогли нарастить и развить собственные технологии, в том числе благодаря международному сотрудничеству и обмену знаниями. «Однако текущие условия, осложненные санкциями и стремлением к технологическому суверенитету, предоставили нам уникальный шанс. Это возможность демонстрации нашей способности поддерживать на передовые рубежи в области космических технологий», — подчеркнул Артём Седов.

Ключевую роль в восстановлении лидерства в космосе играет Москва, считает эксперт. Столица стала важнейшим центром ракетно-космической промышленности страны. «Более 40 предприятий и НИИ, работающих в столице, занимаются разработкой и производством от критически важных мелких деталей до ракет-носителей и компонентов для космических аппаратов. Это демонстрирует нашу способность к инновациям и самостоятельному производству ключевых технологий», — отметил Артём Седов. В качестве примеров эксперт привет запуск ракеты-носителя «Ангара-А5», который не только стал важным событием, но и показал высокий уровень технологического мастерства и способность к проведению сложнейших космических миссий.

«Таким образом, несмотря на все вызовы, перед нами открываются перспективы для укрепления и развития национальной космической отрасли», — сказал Артём Седов. Он выразил убеждённость, что благодаря сосредоточенным усилиям, инновационному подходу и таланту специалистов, Россия не только восстановит, но и укрепит лидерство в космосе и смежных технологиях.