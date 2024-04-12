Москва, 12 апреля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля рассказал журналистам, что накануне обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности, связанные не только с Украиной.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Журналисты попросили Лукашенко рассказать о переговорах с Путиным, состоявшихся 11 апреля. Президент Белоруссии отметил, что обсуждалась в том числе тема безопасности.

«Это для нас важнейший вопрос. И не думайте, что мы всё время посвятили Украине. Для нас там абсолютно понятен процесс, который происходит. В СМИ, особенно в России, абсолютно правильно оценивают ситуацию в Украине — всё, что там происходит. Там не только снарядов — людей не хватает. Поэтому рейтинг (главы киевского режима Владимира Зеленского — Прим. ред.) с 98% упал не то до 14%, не то 30%. Падение очень серьёзное», — цитирует Лукашенко белорусское информагентство «Белта».

Ранее в разговоре с журналистами президент Белоруссии также отмечал, что НАТО намерено втянуть Минск в конфликт на Украине. Вступление Белоруссии в военные действия ничего бы не дало, поскольку граница с Украиной полностью заминирована и забетонирована Киевом, сказал также Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Визит продлится два дня.

Пресс-служба Кремля сообщала, что главы государств обсудят ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего государственного совета Союзного государства, состоявшегося в январе в Петербурге.

Лукашенко отмечал, что 11 апреля переговоры посвятят экономическим вопросам. В ближайшее время состоится встреча премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, президенты намерены «начертить колею» их будущего разговора, пояснил белорусский лидер.

В ходе разговора Путина и Лукашенко 11 апреля обсуждалась также ситуация на Украине и перспектива мирных переговоров. Президенты России и Белоруссии отметили, что Москва никогда не отказывалась от диалога по украинскому конфликту.

Кроме того, Лукашенко рассказал журналистам, что 11 апреля по приглашению Путина встретился с членами Совета безопасности России и обсудил с ними ряд актуальных вопросов.

«Пул Первого» ранее сообщал, что Путин и Лукашенко в ходе переговоров также подведут итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства, пообщаются с космонавтами и обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.