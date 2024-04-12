Москва, 12 апреля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за неделю на авдеевском направлении продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и уничтожили более 2130 украинских военных. Об этом 12 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр», ведя активные действия, продолжили продвижение в глубину обороны противника», — сказал Конашенков.

Он добавил, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и отразили 65 контратак штурмовых групп противника в районах Новгородского, Новокалиново, Уманского, Первомайского и Бердычей (ДНР).

Всего за неделю ВСУ потеряли на данном направлении свыше 2130 военных, шесть танков, 24 бронемашины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три САУ М109 Paladin и четыре гаубицы М777 производства США.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли за сутки на авдеевском направлении до 275 военных, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак.

10 апреля Конашенков проинформировал, что ВС России отразили 11 контратак ВСУ на авдеевском направлении. Противник потерял до 395 военных, три бронемашины, шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».