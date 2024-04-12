Москва, 12 апреля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Топовые авторы соцсети «ВКонтакте» и «Дзена» создали самую большую копию легендарного советского космического корабля «Буран» в компьютерной игре Minecraft. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба департамента по работе с сообществами «ВКонтакте».

Максим Цуканов ИА REGNUM

Выбор именно этого корабля не случаен, так как «Буран» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой космический корабль, который побывал на орбите без экипажа и успешно вернулся на Землю.

По информации пресс-службы, модель корабля уже построена. Пользователи ВКонтакте и Дзена смогут определить дизайн фюзеляжа. До 19 апреля каждый подписчик в сообществах и каналах блогеров может предложить рисунки, стикеры и надписи для оформления виртуального «Бурана».

По словам директора департамента по работе с сообществами ВКонтакте Марии Воробьевой, интерес молодых пользователей к ретро-культуре значительно возрос.

«Это объясняется трендом на воссоздание символов прошлого в современном цифровом формате. Наши авторы решили построить виртуальную модель «Бурана» — одного из символов отечественных космических достижений. Тем самым блогеры делают историю более доступной и интересной для молодой аудитории и привлекают внимание к историческому наследию России», — подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, российские космонавты Александр Гребёнкин, Олег Кононенко и Николай Чуб, находясь на Международной космической станции, поздравили россиян с Днём космонавтики, который отмечается 12 апреля. Космонавты напомнили, что в этом году исполнилось 90 лет первооткрывателю Юрию Гагарину, имя которого навсегда вписано в мировую историю космонавтики.

Николай Чуб, поздравляя с праздником, отметил, что российские космонавты не только помнят о тех, кто стоял в авангарде развития ракетно-космической отрасли, но и не забывают о тысячах работников предприятий, каждодневный труд которых позволил воплотить в жизнь задумки великих советских и российских конструкторов.

Александр Гребёнкин добавил, что впереди много новой и интересной работы, и пожелал всем коллегам крепкого здоровья и благополучия, успехов и достижений.

Политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков заявил, что успешный запуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5», который состоялся 11 апреля, открывает новый этап в развитии космической отрасли.

По словам Рудакова, запуск этой ракеты является крупным достижением в рамках реализации президентского курса на укрепление технологического суверенитета России. Это ещё одна заявка РФ на лидерство в сфере научно-технического прогресса в сфере освоения космического пространства.

Тот факт, что «Ангара-А5» успешно взлетела и доставила груз на орбиту, свидетельствует о том, что Россия продолжает оставаться ведущей мировой державой в сфере освоения космоса, добавил эксперт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный подтвердил статус России как ведущей космической державы. Она отметила, что успешный пуск принципиально новой космической ракеты «Ангара-А5» осуществлён в канун Дня космонавтики и впервые в этих целях была задействована стартовая площадка космодрома Восточный.