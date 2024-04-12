Россияне первыми совершили прыжок с высоты более 10 км на Северный полюс
Россияне первыми в мире совершили прыжок с высоты более 10 км на Северный полюс
Москва, 12 апреля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Российские стратонавты совершили первый в мире прыжок с высоты более 10 тыс. метров на Северный полюс, поднявшись в небо на самолёте Ил-76. Об этом сообщили 12 апреля в российской компании RuVDS.
Участники рекордного прыжка — лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, лётчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов.
«Трое рекордсменов находились в свободном падении около двух минут и раскрыли парашюты на высоте около 1 км», — сообщили в компании ТАСС.
По словам Корниенко, рекорд стратонавты посвятили России и её роли в освоении Арктики. Он напомнил, что советский экипаж когда-то совершил первый беспосадочный перелёт через Северный полюс, а в 2007 году именно российский флаг установили на дне океана в точке Северного полюса.
Именно российские граждане, подчеркнул он, должны были совершить рекордный стратосферный прыжок, чтобы подчеркнуть преемственность поколений и значимость региона.
В RuVDS уточнили, что самолёт также сбросил серверное оборудование, которое будет развёрнуто на дрейфующей льдине в Арктике. Его протестируют на устойчивость к арктическим температурам и условиям. Предполагается, что компактный дата-центр, запущенный в ледовом лагере «Барнео» вблизи Северного полюса, будет поддерживать связь со спутником RuVDS и передавать через него телеметрию.
Как сообщало ИА Регнум, отечественный пико-спутник RuVDS находился в числе малых попутных космических аппаратов, выведенных на околоземную орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б». Ракета стартовала с космодрома Восточный 27 июня 2023 года и вывела в космос гидрометеорологический спутник «Метеор-М».