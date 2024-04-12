Москва, 12 апреля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Жизни бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который получил травмы при взрыве автомобиля в Москве, ничто не угрожает. Об этом 12 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на его помощника.

РИА Новости/Владимир Трефилов

«Не переживайте. Он живой, всё у него хорошо. Работать будет дальше. Как ни старались его убить, ничего не получилось», — приводит агентство слова помощника Прозорова.

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Как передавало ИА Регнум, на Коровинском шоссе в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, повредив два соседних автомобиля. Водитель внедорожника пострадал, его госпитализировали с травмой ноги. Источник уточнил, что взрыв произошёл от неустановленного взрывного устройства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Хозяин взорванного внедорожника — бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, сообщил «112» со ссылкой на информированный источник. Прозоров несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию о ходе так называемой «антитеррористической операции» (вооружённой агрессии Киева против республик Донбасса).

В феврале 2023 года сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова, который ранее провёл пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ. В апреле 2023 года Прозоров заявил, что украинские спецслужбы для работы в России избрали тактику индивидуального террора.