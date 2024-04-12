Москва, 12 апреля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Церемония награждения победителей XXX всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России» состоялась в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня». Победителей конкурса и гостей церемонии приветствовали президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

«Все эти годы мы наблюдаем, как победа в конкурсе открывает для участников новые профессиональные горизонты, а их работы получают широкую известность и оценку экспертного сообщества», — сопредседатель жюри конкурса Сергей Катырин. По его словам, в современных условиях такая поддержка журналистики «невероятно важна, ведь именно профессионализм, оперативность и способность отечественных СМИ комплексно и беспристрастно анализировать сложнейшие экономические темы и грамотно доносить их аудитории являются залогом успешной коммуникации между бизнесом, властью и обществом и, в конечном итоге, эффективного экономического развития страны».

Дмитрий Киселёв обратил внимание на то, что писать на экономические темы становится сложнее и интереснее. «Сложнее и российской экономике в условиях почти 20 тысяч санкций, поэтому она развивается совершенно по-новому, это нужно уметь увидеть и испытать азарт, — отметил Киселев. — Этот азарт экономических журналистов сейчас — составная часть профессии, без него ничего не получится. Те ошеломляющие результаты, которые демонстрирует российская экономика, мне кажется, должны вдохновлять весь цех экономических журналистов. Но и у них есть миссия — вдохновлять всю страну, вселять людям веру в то, что это возможно даже в таком сложнейшем международном контексте. Ваша аудитория — это не только профессионалы, но и самые простые люди».

Одним из постоянных партнеров конкурса является российский агрохимическая компания «ФосАгро». Несколько лет назад она учредила особую номинацию — «За освещение работы российского АПК». В последние годы отечественный агропромышленный комплекс занимает место одного из лидеров и драйверов развития экономики России. «ФосАгро» как один из крупнейших производителей удобрений в России, поощряет журналистов, рассказывающих о развитии отечественного АПК.

«В компании «ФосАгро» считают информационную открытость одним из непременных условий существования ответственного крупного бизнеса», — заявила на церемонии награждения заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по взаимодействию с органами государственной власти Светлана Афанасьева. «Диалог с обществом — это основа доверия и развития, — уверена она. — И в этом процессе огромную роль играет профессионализм, беспристрастность и объективность журналиста. Мы со своей стороны очень заинтересованы в том, чтобы стимулировать в СМИ, в журналистском сообществе, рост интереса к освещению тем бизнеса и экономики. Поэтому рады поддержать созданный Торгово-промышленной палатой России всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России».

Победителем конкурса в специальной номинации «За освещение работы российского АПК» в этом году стал редактор отдела «Социальная политика» газеты «Пензенская правда» Анатолий Володин.Жюри высоко оценило его цикл интересных и обстоятельных статей о развитии регионального агропромышленного комплекса, посевных кампаниях, об импортозамещении в сельском хозяйстве. «Конкурс «Экономическое возрождение России» считаю одним из знаковых и актуальных в журналистской среде, — заявил Володин. — Он дает возможность проявить себя в профессиональном сообществе, помериться творческими силами с лучшими репортерами и журналистами страны. Особенно ценно, что одна из крупнейших в стране профильных компаний ПАО «ФосАгро» так высоко оценила мои работы в специальной номинации «За освещение работы российского АПК».

Победителями конкурса стали журналисты, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации со всех регионов России, среди них — журналисты из Твери, Воронежа, Петрозаводска, Москвы, Краснодара, Улан-Удэ, Тольятти, Пскова, Архангельска и других городов. Гран-при завоевала корреспондент телерадиокомпании «Евразия» из Орска Антонина Сатарова.