Оренбург, 12 апреля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Лишившимся жилья из-за паводка жителям Оренбургской области полностью возместят его стоимость. Об этом 12 апреля заявил губернатор региона Денис Паслер.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Я знаю, что есть вопросы, связанные с жильём. Там, где оно полностью утрачено, снесено, будут производиться выплаты на приобретение в полном объёме. Такие случаи есть — это не подтопление, это, подчеркиваю, полная утрата жилья», — сказал Паслер.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Оренбурге из-за подъёма уровня воды в реке Урал начали массовую эвакуацию, в городе прозвучала сирена. По словам мэра города Сергея Салмина, за последние 10 часов уровень воды поднялся на 40 см до 1143 см.

12 апреля в связи с риском прорыва дамбы была объявлена полная эвакуация жителей посёлка Газодобытчиков Оренбургского района.

Президент России Владимир Путин 11 апреля на совещании по ликвидации последствий паводковой ситуации заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в Резервном фонде, сказал министр.

Жители Оренбургской области смогут провести ремонт жилья с помощью муниципалитета или самостоятельно либо получат компенсацию, сообщил 10 апреля глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на встрече с жителями Орска. Он отметил, что жители, чьё жилье будет признано полностью утраченным, получат компенсацию в размере 68,7 тыс. рублей за квадратный метр.