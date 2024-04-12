Москва, 12 апреля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Telegram-канал «112» опубликовал кадры, снятые в первые минуты после взрыва в Москве машины «Тойота Лэнд Крузер Прадо» бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова.

Кадр из видео

Прозоров в шоковом состоянии сидел на заднем бампере автомобиля, отмечается в сообщении. Позднее его госпитализировали, врачи диагностировали у бывшего сотрудника СБУ рваную рану ноги.

Следователи продолжают работать на месте преступления, идёт сбор улик, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве взорвался внедорожник. Пострадал водитель, также были повреждены два стоявших рядом автомобиля. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что взрыв произошёл от неустановленного взрывного устройства. По информации «112», взрыв произошёл в момент, когда водитель пытался завести автомобиль. Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва во внедорожнике, сообщило ведомство. Сотрудники столичного управления СК совместно с оперативными службами осматривают место взрыва, будет проведён ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую, уточнили следователи.

Хозяин взорванного внедорожника — бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, сообщил «112» со ссылкой на информированный источник. Прозоров несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию о ходе так называемой «антитеррористической операции» (вооружённой агрессии Киева против республик Донбасса).

В феврале 2023 года сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова, который ранее провёл пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ. В апреле 2023 года Прозоров заявил, что украинские спецслужбы для работы в России избрали тактику индивидуального террора.