Осло, 12 апреля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга приговорили к трём годам тюремного заключения и конфискации 1,41 млн долларов по делу о коррупции, пишет норвежский телеканал NRK.

imago sportfoto/Global Look Press Андерса Бессеберг

«Бессеберг был признан виновным в общей сложности по девяти из десяти пунктов обвинения. Бывший президент по биатлону подвергся резкой критике в суде перед вынесением приговора», — говорится в публикации.

Отмечается, что Бессеберга обвиняли в получении взяток, в том числе от якобы российских чиновников.

«Я разочарован и удивлён вердиктом <…> Я обжалую приговор на месте», — сказал Бессеберг, услышав приговор.

Как передавало ИА Регнум, комиссия IBU под руководством британского адвоката Джонатана Тейлора признала Бессеберга и бывшего генсекретаря IBU Николь Рёш виновными в сокрытии допинг-проб российских спортсменов.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банькав 2021 году заявлял, что расследование комиссии IBU в отношении Бессеберга является успехом.

Он отмечал, что в WADA рады, что помогли IBU в расследовании, поскольку в его основу легла информация, собранная департаментом разведки и расследований WADA.