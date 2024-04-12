Экс-президента IBU Бессеберга признали виновным в коррупции
Осло, 12 апреля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга приговорили к трём годам тюремного заключения и конфискации 1,41 млн долларов по делу о коррупции, пишет норвежский телеканал NRK.
«Бессеберг был признан виновным в общей сложности по девяти из десяти пунктов обвинения. Бывший президент по биатлону подвергся резкой критике в суде перед вынесением приговора», — говорится в публикации.
Отмечается, что Бессеберга обвиняли в получении взяток, в том числе от якобы российских чиновников.
«Я разочарован и удивлён вердиктом <…> Я обжалую приговор на месте», — сказал Бессеберг, услышав приговор.
Как передавало ИА Регнум, комиссия IBU под руководством британского адвоката Джонатана Тейлора признала Бессеберга и бывшего генсекретаря IBU Николь Рёш виновными в сокрытии допинг-проб российских спортсменов.
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банькав 2021 году заявлял, что расследование комиссии IBU в отношении Бессеберга является успехом.
Он отмечал, что в WADA рады, что помогли IBU в расследовании, поскольку в его основу легла информация, собранная департаментом разведки и расследований WADA.