Оренбург, 12 апреля, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Вода в реке Урал в районе Оренбурга поднялась до рекордной отметки, которая более чем на два метра превышает опасный уровень. Об этом сообщили 12 апреля в МЧС России.

РИА Новости / Максим Богодвид

«В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума. Уровень воды в реке превысил опасную отметку более чем на два метра», — сказал представитель пресс-службы «РИА Новости».

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе звучит сирена, из-за крайне опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация граждан. Самая серьёзная угроза — в ЖК «Гранд-парк», посёлках имени Куйбышева и Солнечном, 23-м и 24-м микрорайонах города, на Уральской и Донгузской улицах, в районах Авиагородок и Овчиный городок.

11 апреля власти Оренбургской области сообщили, что уровень воды в реке Урал у областного центра достиг рекордной отметки. 12 апреля в связи с риском прорыва дамбы была объявлена полная эвакуация жителей посёлка Газодобытчиков Оренбургского района.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика, при этом в ранее затопленном Орске она уже стабилизировалась. По самым предварительным оценкам, ущерб от паводка в регионе превысит 40 млрд рублей.

В ходе совещания министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов будут выделены незамедлительно, ресурсы для этого есть в резервном фонде.