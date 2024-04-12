Москва, 12 апреля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Франция не будет отправлять своих военных на Украину, а заявления Парижа о «защите Киева» направлены на запугивание. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Global Look Press

«Французы будут защищать Украину. Смех. Это всё разговоры. Никакие французы туда не полезут, и никто защищать не будет», — сказал Лукашенко на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам белорусского лидера, его и Путина пытаются запугать. Кроме того, утверждения Запада о том, что Белоруссия якобы намерена вступить в украинский конфликт, а потом вместе с Россией вторгнуться в Европу, это чушь и полная ложь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что в будущем военные стран Запада могут прибыть на Украину для участия в конфликте. Позже французские власти пояснили, что речь не идёт о непосредственном участии этих военных в боях.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 19 марта заявил о получении информации о планах Франции отправить 2 тыс. военнослужащих на украинскую территорию. Он подчеркнул, что всех французских солдат там ждёт участь всех остальных завоевателей, приходивших в Русский мир.

Неопределенность политики Макрона вынуждает Москву ждать худшего от этой страны, заявил в апреле в интервью посол России в Париже Алексей Мешков. Он усомнился, что Россия объявит войну Франции, если она отправит войска на Украину, но подчеркнул, что это нахождение французских войск на украинской территории создаст угрозу для них самих.